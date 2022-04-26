«Госуслуги» начали принимать заявления на выплаты детям

С 26 апреля малоимущие россияне с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут подать заявление для получения ежемесячной выплаты на портале «Госуслуги».

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Об этом заявили в Министерстве труда. Ранее планировалось начать приём заявлений 1 мая. Однако сроки сдвинули, чтобы семьи могли спокойно уехать на майские праздники, не думая про подачу документов. В ведомстве добавили, что все заявления, которые будут поданы с 26 апреля по 30 апреля, Пенсионный фонд рассмотрит в общем порядке — то есть с 1 мая.

В Москве заявления будут принимать на портале mos.ru с 1 мая, как изначально и планировалось.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячном пособии малоимущим семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Путин также поручил правительству и главам регионов обеспечить возможность обратиться за выплатой разными способами: через МФЦ, на едином портале госуслуг и на региональных порталах госуслуг. Кроме того, кабмин при необходимости должен будет финансово помочь регионам для осуществления выплат семьям.

В Пенсионном фонде (ПФР) уточнили, что на выплату могут рассчитывать семьи, в которых размер среднего дохода не превышает прожиточного минимума.