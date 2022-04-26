«Госуслуги» начали принимать заявления на выплаты детям

С 26 апреля малоимущие россияне с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут подать заявление для получения ежемесячной выплаты на портале «Госуслуги».
Об этом заявили в Министерстве труда. Ранее планировалось начать приём заявлений 1 мая. Однако сроки сдвинули, чтобы семьи могли спокойно уехать на майские праздники, не думая про подачу документов. В ведомстве добавили, что все заявления, которые будут поданы с 26 апреля по 30 апреля, Пенсионный фонд рассмотрит в общем порядке — то есть с 1 мая.
В Москве заявления будут принимать на портале mos.ru с 1 мая, как изначально и планировалось.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячном пособии малоимущим семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Путин также поручил правительству и главам регионов обеспечить возможность обратиться за выплатой разными способами: через МФЦ, на едином портале госуслуг и на региональных порталах госуслуг. Кроме того, кабмин при необходимости должен будет финансово помочь регионам для осуществления выплат семьям.
В Пенсионном фонде (ПФР) уточнили, что на выплату могут рассчитывать семьи, в которых размер среднего дохода не превышает прожиточного минимума.
16 апреля стало известно, что правительство России выделило ПФР 162,9 млрд рублей, которые пойдут на ежемесячные детские выплаты размером от 6000 до 12 000 рублей. Деньги получат родители 4,4 млн детей. По данным Минтруда, 82% бедных в России — это семьи с детьми.