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11 минут назад

Россия увеличила число рейсов в дружественные страны

Lenta.ru

Россия увеличила число авиарейсов с дружественными странами, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Китай, Узбекистан, Оман и Таджикистан. Помимо этого, россиянам стали доступны рейсы в Японию, Южную Корею и Эстонию, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на решение Росавиации.

Россия увеличила число рейсов в дружественные страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, отечественная авиакомпания Red Wings получила новые допуски на рейсы в Харбин (Китай), в Осаку (Япония) и Пусан (Южная Корея). Перевозчик Utair сможет летать в Баку (Азербайджан) из Сочи, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Минеральных вод. Кроме того, компания увеличит объем перевозки в Армению: по маршруту Москва — Ереван количество рейсов планируется увеличить до 21 в неделю, а из Сочи и Краснодара — до семи раз в неделю.

Авиаперевозчик «Россия» получил допуски на рейсы в узбекистанские города Бухару и Ургенч из Москвы и разрешение на увеличение количества полетов в Ереван (Армения) из Москвы до 21 в неделю, а из Сочи — до 14 в неделю.

Помимо этого, летать в Узбекистан сможет авиакомпания «Ямал» — рейсы будут выполняться в Наманган из Сургута, Нижневартовска и Тюмени, а также в Бухару из Тюмени, Москвы, в Ургенч из Москвы, Тюмени и Краснодара. У перевозчика также появились допуски на рейсы в Навои из Москвы, Краснодара и в Карши из Тюмени и Москвы.

У компании «Уральские авиалинии» разрешение на полеты в Туркменистан из Екатеринбурга, Жуковского и Москвы, а также в Маскат (Оман) из Москвы. Перевозчик «ЮВТ Аэро» начнет летать в Киргизию, Узбекистан и Эстонию. Nordwind будет выполнять рейсы в Армению, а «Победа» — в Белоруссию.

Ранее стало известно о запуске туров в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, цены на путевку с проживанием, трансфером, сопровождением при посещении банка, подготовкой документов и медицинской страховкой начинаются от 23 тысяч рублей с человека.

Общество,Visa,Уральские авиалинии,Ютэйр,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,
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