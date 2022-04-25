Соловьев сделал заявление о готовящемся на него покушении

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил ТАСС, что не знал о готовящемся на него покушении.

«Про покушение ничего не знал. От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной», - сказал Соловьев.

По его словам, некоторые время назад он усилил меры безопасности в связи с поступающими ему угрозами.

«У меня меры безопасности были пересмотрены некоторое время назад, так как угрозы поступали довольно очевидные. После этого было принято профессиональными людьми решение и проведена соответствующая работа», - сообщил ведущий.

В беседе с РИА «Новости» он также поблагодарил оперативников, предотвративших его убийство, и заявил, что готов встретиться с ними и лично сказать спасибо за то, что «горе не пришло сегодня» в его дом.

«Да, конечно, я готов поблагодарить публично и встретиться с оперативными работниками, которые осуществили эту операцию. Они бесспорно высокопрофессиональные люди. Спасибо им большое», - сказал Соловьев.

Ранее ФСБ РФ отчиталась о задержании группы членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ.