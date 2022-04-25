В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
37 минут назад

Соловьев сделал заявление о готовящемся на него покушении

Вероника Полынина

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил ТАСС, что не знал о готовящемся на него покушении.

«Про покушение ничего не знал. От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной», - сказал Соловьев.

По его словам, некоторые время назад он усилил меры безопасности в связи с поступающими ему угрозами.

«У меня меры безопасности были пересмотрены некоторое время назад, так как угрозы поступали довольно очевидные. После этого было принято профессиональными людьми решение и проведена соответствующая работа», - сообщил ведущий.

В беседе с РИА «Новости» он также поблагодарил оперативников, предотвративших его убийство, и заявил, что готов встретиться с ними и лично сказать спасибо за то, что «горе не пришло сегодня» в его дом.

Киселев отреагировал на подготовку покушения на Соловьева

«Да, конечно, я готов поблагодарить публично и встретиться с оперативными работниками, которые осуществили эту операцию. Они бесспорно высокопрофессиональные люди. Спасибо им большое», - сказал Соловьев.

Ранее ФСБ РФ отчиталась о задержании группы членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ.

В пресс-службе СК РФ позже рассказали, что задержаны шесть участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), которые планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Общество,Видео,Владимир Соловьев,National Socialism White Power,Следственный комитет,ФСБ,СБУ,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители