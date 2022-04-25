Киселев отреагировал на подготовку покушения на Соловьева

Преследования журналистов на Украине стали рутиной и не удивительно, что такую практику украинские власти хотят распространить и на российскую территорию. Об этом
заявил РИА Новости гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя организацию покушения на Владимира Соловьева.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева. Президент России Владимир Путин назвал подготовку убийств журналиста террором. Он также заметил, что советы Украине о покушениях на российских журналистов, видимо, дают кураторы из-за рубежа, в том числе ЦРУ.
По словам Дмитрия Киселева, преследования и убийства журналистов на Украине «стали рутинной практикой, даже не осуждаемой государством и обществом».
«Более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет ни в одной стране мира, режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле», - констаировал гендиректор МИА «Россия сегодня».
Он также подчеркнул, что в такой ситуации не стоит удивляться тому, что «террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России».
Ранее Владимир Соловьев наряду с другими российскими журналистами попал в санкционный список Евросоюза. Теперь ему запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе. Также в списке значатся высокопоставленные чиновники и политики, члены правительства России, представители командования ВС России.