Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии

Певец Виктор Салтыков попросил супругу Ирину Метлину и своих детей об эвтаназии в том случае, если у него случится инсульт. В эфире шоу «Звезды сошлись» артист вспомнил, как несколько лет ухаживал за своей больной тетей и заявил, что не хотел бы становиться обузой для семьи.
«Я хотел бы видеть рядом родственников, но не хотел бы стать им обузой. Для меня это страшная вещь. Я жене и детям сказал, если что-то подобное будет происходить, лучше пойти по цивилизованному пути, например эвтаназия», — поделился 64-летний музыкант.
Отметим, что в России эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С точки зрения Уголовного кодекса, эвтаназия наказывается по ст. 105 «Убийство».
Певец признался, что на состоянии здоровья сказывается его «праздная жизнь с алкоголем» в молодости и постоянные гастроли, поэтому он боится инсульта и не хочет становиться «овощем».