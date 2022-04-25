Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии

Певец Виктор Салтыков попросил супругу Ирину Метлину и своих детей об эвтаназии в том случае, если у него случится инсульт. В эфире шоу «Звезды сошлись» артист вспомнил, как несколько лет ухаживал за своей больной тетей и заявил, что не хотел бы становиться обузой для семьи.