В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
37 минут назад

Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии

Елена Прошина

Певец Виктор Салтыков попросил супругу Ирину Метлину и своих детей об эвтаназии в том случае, если у него случится инсульт. В эфире шоу «Звезды сошлись» артист вспомнил, как несколько лет ухаживал за своей больной тетей и заявил, что не хотел бы становиться обузой для семьи.

Салтыков попросил жену и детей об эвтаназии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотел бы видеть рядом родственников, но не хотел бы стать им обузой. Для меня это страшная вещь. Я жене и детям сказал, если что-то подобное будет происходить, лучше пойти по цивилизованному пути, например эвтаназия», — поделился 64-летний музыкант.

Отметим, что в России эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С точки зрения Уголовного кодекса, эвтаназия наказывается по ст. 105 «Убийство».

Певец признался, что на состоянии здоровья сказывается его «праздная жизнь с алкоголем» в молодости и постоянные гастроли, поэтому он боится инсульта и не хочет становиться «овощем».

Общество,Виктор Салтыков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители