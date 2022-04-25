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10 минут назад

Россиян предупредили о внезапных визитах налоговиков в квартиры

Lenta.ruиещё 5

Налоговые инспекторы имеют право приходить в квартиры граждан, подозреваемых в неуплате налогов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Россиян предупредили о возможных визитах налоговиков в их квартиры
Фото: ТАССТАСС

Как отметил эксперт, налоговик может внезапно без предупреждения прийти «в гости» для уточнения сведений, необходимых для контроля за суммами и сроками уплаты налогов: это, например, площадь квартиры гражданина, данные о сделке купли-продажи недвижимости.

При этом в ходе визита инспектор обязан предъявить жильцу удостоверение и официальное решение о проведении выездной проверки. В нем указываются фамилии и должности проверяющих и данные о самих налогах. По завершении проверки налогоплательщику вручают справку.

Инспекторы могут попросить разрешения осмотреть жилище, проверить документы и даже информацию в компьютере, указал Прокофьев. Они вправе опрашивать присутствующих в квартире. Если налоговикам откажут в предоставлении информации, налог могут доначислить расчетным путем (исходя из данных о налогоплательщиках с такой же материальной базой), и он может быть выше, чем ожидалось.

По словам юриста, инспекторы тем не менее не могут попасть внутрь квартиры против воли проживающих в ней людей. Исключение — если у них есть соответствующее судебное решение.

Ранее в апреле председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал поднять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для богатых людей до 17-20 процентов. До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль более 10 миллионов рублей.

Общество,Михаил Щапов,Михаил Шмаков,Госдума,
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