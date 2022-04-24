В российском регионе священник закидал прихожан яйцами

В интернете появилось видео с раздачей шоколадных яиц в монастыре Калужской области. Ролик опубликовали в паблике «Новости Боровского района».

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах пасхальная служба в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре. Священнослужитель бросает шоколадные яйца прихожанам, которые стремятся их поймать.

В конце видео в счастливую кричащую толпу высыпают всю корзину с яйцами.

«Много лет в обители существует добрая традиция: во время пасхальной службы владыка бросает в прихожан шоколадные яйца. Говорят, тем, кто смог их поймать, целый год сопутствует удача», - пишет автор видео.

По его словам, верующие, посещающие монастырь, верят в эту примету и «стараются поймать благодатную шоколадку». Шоколадные яйца раздают из нескольких вместительных корзин, поэтому счастливчиком может стать каждый.