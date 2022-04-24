Неадекватным поступкам Байдена нашли объяснение

«То есть если бы не было окружения и препаратов и мы бы видели его ежедневно, может быть, мы увидели бы более тяжёлую картину. Эти симптомы очень специфических оговорок, намёки на дезориентацию в пространстве, проблемы с памятью — всё это очень похоже на что-то, связанное с нейродегенеративным процессом», - подчеркнул психолог.