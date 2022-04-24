Неадекватным поступкам Байдена нашли объяснение

Клинический психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников в интервью RT заявил, что особенности поведения президента США Джо Байдена на публике могут быть вызваны особыми процессами в головном мозге.
«Речь, судя по всему, идёт о нейродегенеративном процессе в головном мозгу. Точный диагноз поставить невозможно, там важна степень. Это может быть так называемое мягкое когнитивное снижение (MCI), это может быть и что-то более умеренное», - полагает Плужников.
Эксперт считает, что американскому президенту дают специальные препараты. Кроме того, большую работу выполняет его окружение, а телевизионщики показывают его под нужным ракурсом.
«То есть если бы не было окружения и препаратов и мы бы видели его ежедневно, может быть, мы увидели бы более тяжёлую картину. Эти симптомы очень специфических оговорок, намёки на дезориентацию в пространстве, проблемы с памятью — всё это очень похоже на что-то, связанное с нейродегенеративным процессом», - подчеркнул психолог.
Отмечается, что после выступления в Сиэтле Байден повернулся к пустому месту и попытался пожать ему руку. До этого, в Северной Каролине, президент также протягивал руку в пустоту.