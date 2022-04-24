Россиян предупредили об опасности весенних цветов

«Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас. Также не стоит сразу заносить цветы в дом, дайте им полежать вне помещения. Если оставить лесные цветы на улице, то клещу станет неинтересно, и он уползет не к вам домой, а обратно на природу», — призвала россиян биолог.