Спрос на отдых в Крыму резко упал

Спрос на отдых в Крыму на майских праздниках значительно упал. Об этом заявили эксперты рынка туриндустрии, сообщает портал profi.travel.

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В частности, коммерческий директор турагентства «Алеан» Оксана Буллах заявила, что продажи туров в Крым на майские праздники «упали на 70%» по сравнению с прошлым годом.

С нею согласен и глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Ситуация очень серьезная, бронирования просели в разы, майские праздники — под угрозой: у нас падение минимум в пять раз по сравнению с показателями прошлого года», - сказал он.

По его словам, ситуацию не спасает и железнодорожное сообщение, включая недавно введенные дополнительные 64 вагона.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева рассказала, что сейчас организуются автобусные чартеры, однако на них не возлагают больших надежд.

«В прошлом году у нас были авиачартеры из пяти регионов, это 2-3 рейса в неделю по 220 кресел. Сейчас мы планируем запустить автобусы на 55 мест из столицы с 1 июня два раза в неделю», — сказала Домостроева.