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22 минуты назад

Спрос на отдых в Крыму резко упал

Елена Прошина

Спрос на отдых в Крыму на майских праздниках значительно упал. Об этом заявили эксперты рынка туриндустрии, сообщает портал profi.travel.

Спрос на отдых в Крыму резко упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, коммерческий директор турагентства «Алеан» Оксана Буллах заявила, что продажи туров в Крым на майские праздники «упали на 70%» по сравнению с прошлым годом.

С нею согласен и глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Ситуация очень серьезная, бронирования просели в разы, майские праздники — под угрозой: у нас падение минимум в пять раз по сравнению с показателями прошлого года», - сказал он.

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По его словам, ситуацию не спасает и железнодорожное сообщение, включая недавно введенные дополнительные 64 вагона.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева рассказала, что сейчас организуются автобусные чартеры, однако на них не возлагают больших надежд.

«В прошлом году у нас были авиачартеры из пяти регионов, это 2-3 рейса в неделю по 220 кресел. Сейчас мы планируем запустить автобусы на 55 мест из столицы с 1 июня два раза в неделю», — сказала Домостроева.

Ранее стало известно, что в мае 2021 - апреле 2022 Краснодарский край, Архангельская и Московская области стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России.

Общество,Борис Зелинский,Дарья Домостроева,Российский союз туриндустрии,
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