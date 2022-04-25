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56 минут назад

В России выявили 7651 случай коронавируса

Lenta.ruиещё 12

В России за последние сутки выявили 7651 новый случай коронавируса — это минимум с 6 мая 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 144 788. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 25 апреля.

За последние сутки России выявили 7651 случай коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее число выявленных случаев составило 8446.

Больше всего заражений выявили в Санкт-Петербурге (543), в Москве (455) и в Свердловской области (301). Меньше всего — в Чукотском автономном округе и Республике Тыве (по 2 случая), а также в Ненецком автономном округе и в Сахалинской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1112. За этот же период 8855 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 483 483.

За сутки умерли 159 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончался 375 061 человек.

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