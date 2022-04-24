Православные христиане празднуют Пасху - Воскресение Христово

Православные верующие во всем мире в воскресенье отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова. Пасху по юлианскому календарю встречают Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.

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Крестный ход, совершаемый в эту ночь в православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших перед рассветом к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробницу. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе вблизи Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Название Пасха (Песах) переводится как "переход". Ветхозаветная Пасха праздновалась иудеями в память об исходе еврейского народа во главе с Моисеем из Египта, где они были в рабстве, в "землю обетованную". Как отмечают в церкви, та Пасха была своего рода прообразом новозаветной Пасхи, символизирующей переход человечества от земли к небу, из рабства греха и смерти - в вечную жизнь через искупительную жертву Сына Божия.

Празднование христианской Пасхи длится 40 дней в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками, после чего отмечается праздник Вознесения Господня - день, когда Иисус вознесся на небо. Первая неделя после Пасхи, когда богослужения совершаются особенно торжественно, получила название Светлая седмица.

Пасха - переходящий праздник, установленный еще апостолами. Его дата рассчитывается исходя из солнечного и лунного календарей. Так, Пасха всегда бывает в воскресный день после полнолуния, случившегося после дня весеннего равноденствия. Кроме того, православная Пасха обязательно бывает после Пасхи иудейской, поскольку Иисус Христос сначала отпраздновал иудейскую Пасху со своими учениками, а уже после этого принял крестную смерть. Христиане называют Пасху "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Послание патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл в своем пасхальном послании 2022 года поздравил верующих с "великим и мироспасительным праздником", обратившись к ним с традиционным в эти дни приветствием "Христос воскресе!".

"В сей святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа", - говорится в патриаршем послании.

Предстоятель РПЦ призвал верующих в нынешнем конфликтующем мире проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить единство между православными христианами.

"Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами", - говорится в обращении.

Первоиерарх Русской церкви призвал духовенство и паству усиленно молиться, чтобы "все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью". По его словам, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порой бывают самыми важными делами, которые христиане могут совершить ради воскресшего Господа.

"Вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту", - отметил патриарх.

Празднование Пасхи в России

Праздничные, церковные мероприятия в эту ночь и в день Пасхи пройдут по всей России. Так, в Санкт-Петербурге главное пасхальное богослужение пройдет в Казанском кафедральном соборе, его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Как рассказали ТАСС в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, традиционные ночные пасхальные богослужения в храмах будут проходить с учетом действующих противоэпидемических ограничений, в их числе - соблюдение дистанции, ношение защитных масок, дезинфекция поверхностей. В епархии напомнили, что верующие также могут прийти на утренние литургии в сам праздник Христова Воскресения - они состоятся во многих храмах.

В Екатеринбурге 24 апреля после двухлетнего перерыва из-за пандемии пройдет пасхальный крестный ход - во главе шествия будет пронесен доставленный из Иерусалима Благодатный огонь. Жители Кургана организуют в этот день Большой пасхальный концерт на площади рядом с Александро-Невским кафедральным собором - на сцене под открытым небом с епархиальными хорами выступят солисты Курганской филармонии, Академический смешанный хор Курганского музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича, а также детские хоры и танцевальные коллективы региона.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, в день Воскресения Христова в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике. Царь-пасха будет весить 370 кг, кулич - 200 кг, он будет украшен пищевым кондитерским декором: перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками.

На Кубани пасхальные богослужения пройдут в очном формате, однако при ограниченном числе прихожан в храмах. Для того чтобы на службы попасть могли как можно больше людей, митрополия приняла решение провести как ночное, так и утреннее богослужение.

"Несмотря на ослабление санитарных мер по коронавирусу в России, во всех кубанских храмах будут строго следить за соблюдением мер безопасности", - сообщили в пресс-службе митрополии.

Также организуются онлайн-трансляции.

В Сочи местный хлебокомбинат организовал 13 временных точек выездной торговли для продажи пасхальной продукции. В Центральном, Хостинском и Адлерском районах покупатели могут приобрести куличи напрямую по ценам от производителя, избегая дополнительной наценки посредников. Любопытно, что вся продукция заранее освящена.

"Предприятие посетил протоиерей Александр Татаринов - штатный священник собора Архистратига Михаила и благословил на такое благое дело, как выпечка куличей. Священнослужитель прямо на предприятии прочитал молитву, благословил сотрудников на работу, окропил ингредиенты для выпечки и оборудование и освятил готовые пасхальные куличи", - рассказали ТАСС на предприятии.

Пасхальные богослужения в Белгородской области пройдут в храмах вблизи границы без прихожан, желающим посетить другие храмы региона предоставят бесплатные автобусы.