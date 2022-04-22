В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
18 минут назад

Минюст объявил иноагентами журналистов Венедиктова, Невзорова и Пархоменко

Газета.Ruиещё 4

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минюст объявил иноагентами Венедиктова и Невзорова
Фото: Legion-Media Legion-Media

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девять физлиц.

В список были включены российский политолог и публицист Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), основатель The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов), журналист Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом), журналист Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Кругликов, гендерный психолог Мария Сабунаева, художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

12 апреля Шульман сообщила об отъезде из России — она отправилась в Германию на год для научной работы, а именно в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша. По ее словам, отъезд — «мероприятие не бессрочное». Шульман подчеркнула, что ее пребывание в Берлине — рабочее, и «ничего не случилось», чтобы претендовать на статус эмигранта.

Общество,Сергей Елкин,Роман Доброхотов,Юрий Дудь,Сергей Пархоменко,Алексей Венедиктов,Александр Невзоров,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители