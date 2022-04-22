Минюст объявил иноагентами Венедиктова и Невзорова

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Об этом сообщается на сайте министерства.
Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девять физлиц.
В список были включены российский политолог и публицист Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), основатель The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов), журналист Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом), журналист Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Кругликов, гендерный психолог Мария Сабунаева, художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в РФ иностранным агентом) и другие.
12 апреля Шульман сообщила об отъезде из России — она отправилась в Германию на год для научной работы, а именно в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша. По ее словам, отъезд — «мероприятие не бессрочное». Шульман подчеркнула, что ее пребывание в Берлине — рабочее, и «ничего не случилось», чтобы претендовать на статус эмигранта.