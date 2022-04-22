Решение одного региона продлить майские праздники захотели распространить на всю Россию

Депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выразил надежду, что к инициативе продлить майские праздники с 1 по 10 мая вслед за Адыгеей присоединятся другие регионы России.

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Как сообщает РИА «Новости», власти Адыгеи объявили девять выходных с 1 по 10 мая, рабочим днем будет только 6 мая.

«Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам. Адыгея решилась первой. Кто следующий – посмотрим», - сказал Даванков.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, комментируя изданию News.ru инициативу Владислава Даванкова о продлении майских праздников, заявил, что продление негативно скажется на работодателях, поскольку деловая активность сократится почти на месяц.