Решение одного региона продлить майские праздники захотели распространить на всю Россию

Депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выразил надежду, что к инициативе продлить майские праздники с 1 по 10 мая вслед за Адыгеей присоединятся другие регионы России.
Как сообщает РИА «Новости», власти Адыгеи объявили девять выходных с 1 по 10 мая, рабочим днем будет только 6 мая.
«Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам. Адыгея решилась первой. Кто следующий – посмотрим», - сказал Даванков.
Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, комментируя изданию News.ru инициативу Владислава Даванкова о продлении майских праздников, заявил, что продление негативно скажется на работодателях, поскольку деловая активность сократится почти на месяц.
Напомним, что, согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.