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1 час назад

Россиян предостерегли от употребления березового сока

Lenta.ruиещё 1

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что косметические средства и напитки, в основу которых лег, березовый сок, следует полностью исключить в ряде случаев. Ее слова приводит РИА Новости.

Россиян предостерегли от употребления березового сока
Фото: ТАССТАСС

Стародубова предостерегла россиян от употребления березового сока при аллергии на пыльцу этого дерева. Кроме того, она призвала не наносить его на поврежденную кожу.

«За счет содержания сапонинов и дубильных веществ березовый сок ранее использовали в народной медицине в качестве гигиенического средства, например, для умывания или мытья головы. Однако следует помнить, что березовый сок и любые напитки или косметические средства на его основе полностью исключаются при аллергических реакциях на пыльцу березы», — объяснила врач.

По словам эксперта, березовым соком также нельзя обрабатывать поврежденную кожу при ссадинах и порезах. Жидкость может привести к инфицированию раны, подчеркнула она.

Ранее Стародубова рассказывала об опасности березового сока. По ее словам, чрезмерное потребление этого напитка вызывает расстройства желудочно-кишечного, включая вздутие, метеоризм и нарушения стула.

Общество,Новости регионов,Антонина Стародубова,
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