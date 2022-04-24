Россиян предостерегли от употребления березового сока

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что косметические средства и напитки, в основу которых лег, березовый сок, следует полностью исключить в ряде случаев. Ее слова приводит РИА Новости.

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Стародубова предостерегла россиян от употребления березового сока при аллергии на пыльцу этого дерева. Кроме того, она призвала не наносить его на поврежденную кожу.

«За счет содержания сапонинов и дубильных веществ березовый сок ранее использовали в народной медицине в качестве гигиенического средства, например, для умывания или мытья головы. Однако следует помнить, что березовый сок и любые напитки или косметические средства на его основе полностью исключаются при аллергических реакциях на пыльцу березы», — объяснила врач.

По словам эксперта, березовым соком также нельзя обрабатывать поврежденную кожу при ссадинах и порезах. Жидкость может привести к инфицированию раны, подчеркнула она.