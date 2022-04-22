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3 минуты назад

В Калининграде установили аппарат для селфи с "Иммануилом Кантом"

Газета.Ruиещё 1

Возле Кафедрального собора в Калининграде установили аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом, роль которого будет играть актер Геннадий Филиппович.

В Калининграде установили камеру для селфи с "Кантом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акция приурочена к 298-летию со дня рождения ученого, сообщает учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", - сообщили в Кафедральном соборе.

Помимо этого, в Калининграде пройдут пройдут лекции, концерт органной музыки и возложение цветов к могиле философа в честь дня рождения философа. Также зрители смогут увидеть стэндап-драму писателя и сценариста Дмитрия Минченка "Тайные правила Канта". По его словам, постановка была написана специально для исполнения в Кафедральном соборе.

Общество,Дмитрий Минченок,
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