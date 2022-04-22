В Калининграде установили камеру для селфи с "Кантом"

"В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", - сообщили в Кафедральном соборе.