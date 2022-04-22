В Калининграде установили камеру для селфи с "Кантом"

Возле Кафедрального собора в Калининграде установили аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом, роль которого будет играть актер Геннадий Филиппович.
Акция приурочена к 298-летию со дня рождения ученого, сообщает учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", - сообщили в Кафедральном соборе.
Помимо этого, в Калининграде пройдут пройдут лекции, концерт органной музыки и возложение цветов к могиле философа в честь дня рождения философа. Также зрители смогут увидеть стэндап-драму писателя и сценариста Дмитрия Минченка "Тайные правила Канта". По его словам, постановка была написана специально для исполнения в Кафедральном соборе.