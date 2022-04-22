Звездная Пасха: Бузова и Макарская рассказали фирменные рецепты к светлому празднику

В это воскресенье, 24 апреля, всех православных христиан ждет светлый праздник Пасхи. В Teleprogramma.pro выяснили, какими вкусностями себя побалуют звезды.

Фото: globallookpress globallookpress

Пасха от Ольги Бузовой Ингредиенты: Изюм или цукаты – 50 граммов; Какао – 0,5 стакана; Сливочное масло – 100 граммов; Творог – 500 граммов; Сметана 30% – 100 граммов; Сахар – 0,5 стакана; Ванилин – 2 грамма; Орехи – 50 граммов. Берем творог и взбиваем его в блендере, добавляем сливочное масло и сметану, тщательно вымешиваем миксером. Полученное тесто разделяем на две половинки, пишет Teleprogramma.pro.

В первую добавляем сахар, ванилин, цукаты или изюм, а во вторую какао и орехи. Вымешиваем. Затем берем пасочницу или другую форму, покрытую маслом. Выкладываем слоями массу с ванилином и с какао. Отправляем в холодильник на 12 часов.

«Очень вкусно и просто, хоть и калорийно», – подчеркивает Бузова.

Кулич от Виктории Макарской Ингредиенты для опары: По столовой ложке сахара и муки; 20 граммов сухих дрожжей; Стакан теплого молока; Все это смешиваем и убираем в теплое место на 20-25 минут Тесто: 300 граммов масла сливочного нужно растопить. Желтки взбиваем с 2,5 стаканами сахара,9 белков взбиваем с 1 стаканом сахара. Добавляем 2,5 стакана молока, теплого! В опару вводит сливочное масло, сахарные желтки, сливки и молочко. Постепенно добавляем к смеси 1,5 килограмма муки.

Тесто должно быть мягким и липучим. Убираем его на два часа в теплое место, потом разминаем и добавляем изюм. Добавляет тесто в формы и выпекаем примерно на 170 градусах 20 минут, затем убавляем температуру до 160 и печем еще 45 минут.