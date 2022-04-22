Фотографии Владимира Ленина в цвете

22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин (Ульянов). Его отец был выходцем из крестьян, получившим потомственное дворянство. Старший брат Александр являлся одним из создателей террористической фракции в революционной организации "Народная воля", был казнен в 1887 году за подготовку покушения на императора Александра III. В том же году Владимир Ленин (Ульянов) стал участником революционного движения. Спустя 30 лет борьбы ему удалось захватить власть в России, создать первое в мире социалистическое государство и навсегда изменить ход мировой истории.