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23 минуты назад

Фотографии Владимира Ленина в цвете

Александр Котлеткин

22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин (Ульянов). Его отец был выходцем из крестьян, получившим потомственное дворянство. Старший брат Александр являлся одним из создателей террористической фракции в революционной организации "Народная воля", был казнен в 1887 году за подготовку покушения на императора Александра III. В том же году Владимир Ленин (Ульянов) стал участником революционного движения. Спустя 30 лет борьбы ему удалось захватить власть в России, создать первое в мире социалистическое государство и навсегда изменить ход мировой истории.

1/16 Ленин В.И. во дворе Кремля на прогулке по выздоровлении после ранения. 1918 год 16 октября. Москва
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
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2/16 Ленин 1920-е годы
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
3/16 Портрет В. И. Ленина
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
4/16 ладимир Ленин на Красной площади во время праздника частей Всевобуча Дата съемки: 25 мая 1919 Фотограф Кузнецов К.А. Речь произносит Тибор Самуэли, венгерский политический деятель, приехавший в Москву в конце мая 1919 года, чтобы обсудить с Лениным перспективы мировой революции. Второй слева Марьясин Л.Е.
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
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5/16 Портрет В.И. Ленина
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
6/16 В.И.Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
7/16 Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
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8/16 Портрет В.И Ленина, 1918 год
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
9/16 Ленин и Крупская, Горки, 1922 год
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
10/16 В. И. Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
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11/16 В.И.Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
12/16 Владимир Ильич Ленин (в центре) и Яков Михайлович Свердлов (второй справа) осматривают временный памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу, открытый на площади Революции в Москве. 7 ноября 1918 год
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
13/16 В.И.Ленин и Н.К.Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой в Горках. Август-сентябрь 1922 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
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14/16 Портрет В.И. Ленина
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
15/16 В.И.Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)
16/16 Портрет В.И. Ленина
Фото: Сайт Ольги Шириной (Klimbim)

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ленина отличаются крайней полярностью. Для одних своих современников он был немецким шпионом, который разрушил императорскую Россию, для других – освободителем простого народа от гнета капиталистов и главным идеологом СССР.

Каким был вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера».

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