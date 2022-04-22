Россияне обошли американцев по потреблению куриных яиц

Россия вошла в топ-10 стран по наибольшему потреблению яиц в 2021 году. На каждого россиянина приходится в среднем по 17 кг этого продукта ежегодно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Россельхозбанка.

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РФ обогнала по этому показателю США, Канаду, Аргентину, Парагвай. Там яйца любят чуть меньше — на жителя приходится 16 кг ежегодно. Больше всего яиц съедают жители Гонконга. Там показатель на душу населения составил 27 кг. После Гонконга следуют Китай — 21 кг, Япония, Мексика и Нидерланды — по 20 кг, Малайзия и Люксембург — по 18 кг.

Отмечается, что статистика ведётся в килограммах, а средний вес одного яйца равен примерно 55 г.

«В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению — в США и ЕС распространяется птичий грипп и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%», — заявил руководитель центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

По его словам, возможности российского рынка зависят от стремления населения употреблять более здоровую и питательную еду. По данным банка, к 2025 году уровень внутреннего потребления в стране может достичь 320 яиц в год при текущем значении 307.

При этом ещё 12 лет назад россиянин в год съедал 285 яиц. В Россельхозбанке напомнили, что в 2021 году в стране произвели 44,9 млрд яиц, как раз на уровне потребления. Отмечается, что относительно высокую долю в производстве (18%) яиц занимают фермерские хозяйства. Лидеры — Ленинградская, Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области.

В пресс-службе РСХБ указали, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы нарастить производство и экспорт продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За 2021 год поставки сушёных яичных желтков и других продуктов переработки на экспорт выросли на 48%, до $4 млн, добавили там.