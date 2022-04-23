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53 минуты назад

Российская делегация привезет Благодатный огонь из Иерусалима

Национальная Служба Новостейиещё 12

В Россию из Иерусалима Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня, доставит делегация от Фонда Андрея Первозванного, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.

Российская делегация получила Благодатный огонь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире

Сообщается, что делегация отправилась в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в РФ, пишет Газета.ru.

Благодатный огонь отправят в 15 храмов Москвы, а также Коломны, Одинцова, Мытищ, Подольска и Балашихи, сообщает RT.

Благодатный огонь – святыня, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь снисходит в храм во время литании, который проводит Иерусалимский патриарх.

Общество,Патриарх Кирилл,
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