Путин дал гражданство России исполнительнице русского шансона из Испании

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительнице русского шансона из Испании Маричель Родес. Это следует из указа лидера государства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.

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Всего в документе 30 человек. Кроме Родес там указана художница Елена Сарни, родившаяся 10 февраля 1956 года на Украине, уроженцы Въетнама, Франции, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран.

Тем же указом президент удовлетворил заявления о выходе из гражданства шести лиц, в том числе одной уроженки Литвы.

Маричель Родес — испанская исполнительница русских песен и городского романса. Помимо родного каталонского, певица владеет испанским, русским, французским и английским языками и также исполняет песни на всех этих языках. С 1995 года она Родес является участницей коллектива "Вечеринка" в Барселоне, а с 2008 года исполняет русский фольклор в московском ансамбле "Беседушка".