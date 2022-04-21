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48 минут назад

Путин дал гражданство России исполнительнице русского шансона из Испании

Никита Бородкин

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительнице русского шансона из Испании Маричель Родес. Это следует из указа лидера государства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин дал гражданство России исполнительнице русского шансона из Испании
Фото: VK.comVK.com

Всего в документе 30 человек. Кроме Родес там указана художница Елена Сарни, родившаяся 10 февраля 1956 года на Украине, уроженцы Въетнама, Франции, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран.

Тем же указом президент удовлетворил заявления о выходе из гражданства шести лиц, в том числе одной уроженки Литвы.

Маричель Родес — испанская исполнительница русских песен и городского романса. Помимо родного каталонского, певица владеет испанским, русским, французским и английским языками и также исполняет песни на всех этих языках. С 1995 года она Родес является участницей коллектива "Вечеринка" в Барселоне, а с 2008 года исполняет русский фольклор в московском ансамбле "Беседушка".

Напомним, что 25 октября президент Владимир Путин подписал указ, по которому аргентинская актриса и певица Наталья Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получил и сын исполнительницы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа.

Общество,Наталья Орейро,Владимир Путин,
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