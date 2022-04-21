Названа платформа для нового поколения патриотов

Четыре года существования платформы «Россия — страна возможностей» подтвердили востребованность и своевременность решения, которое президент РФ принял в 2018 году.

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Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член наблюдательного совета Россельхозбанка, заместитель Секретаря ОП РФ Александр Галушка, комментируя итоги прошедшего накануне заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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По совам эксперта, большой общественный запрос на самореализацию находит ответ в проектах, рассчитанных на самую разную возрастную, социальную и профессиональную аудиторию. Участие в проектах платформы приняли более 10 миллионов человек в возрасте от 5 до 90 лет, но главное — это соучастие в жизни страны, искренние идеи и конкретные инициативы, каждая из которых вносит свой вклад в развитие России, констатировал Александр Галушка.

По его словам, «Россия — страна возможностей» становится платформой нового поколения патриотов. В России наступило время возможностей, когда перестраивается общество, экономика, предпринимательство, политическая жизнь. Это время деятельных патриотов — созидателей, которых и способна объединить платформа «Россия — страна возможностей», считает эксперт. По его словам, это люди, которых трудности лишь укрепляют и помогают раскрыть колоссальную внутреннюю силу, это талантливые, творческие, трудолюбивые люди, которые любят свою Родину, связывают с ней свою жизнь и будущее своих детей и внуков. Как отметил Александр Галушка, новой ценностью страны становится сопричастность судьбе страны, искреннее стремление преобразовать свою Родину.