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1 час назад

Дом Чарльза Диккенса выставили на продажу за 22,5 миллиона фунтов стерлингов

Елена Прошина

Особняк писателя Чарльза Диккенса, расположенный недалеко от Риджентс-парка в Лондоне, выставили на продажу за 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

Дом Чарльза Диккенса выставили на продажу за 22,5 миллиона фунтов стерлингов
Фото: PixabayPixabay

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в доме площадью более 560 квадратных метров пять этажей. Внутри поместья располагается восемь спален, семь ванных комнат, восемь гостиных и тренажерный зал. Также на территории дома находится гараж, терраса и патио. Интерьеры поместья сохранили большую часть первоначальной планировки.

В Daily Mail добавили, что впервые в дом Диккенс вместе с семьей приехал в 1861 году. Поместье настолько понравился ему, что он называл его «по-настоящему восхитительным» и проводил в нем по несколько месяцев лета из года в год.

Также в издании отметили, что новый владелец дома станет соседом британского художника Дэмиена Херста, который купил недвижимость рядом в 2014 году.

Общество,Дэмиен Херст,Чарльз Диккенс,
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