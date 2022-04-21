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2 часа назад

В Чечне пройдет выставка-конкурс молодых художников

Lenta.ru

В Чеченской Республике пройдет выставка-конкурс молодых художников, приуроченная к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает «Чечен.Инфо».

В Чечне пройдет выставка-конкурс молодых художников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие проводится для поддержки талантливой молодежи, в конкурсе смогут принять участие студенты творческих факультетов, молодые художники, учащиеся студий искусств и детских школ искусств.

Авторы лучших работ получат денежные призы, всем участникам вручат грамоты.

Среди членов жюри будут чеченские художники Луиза Албастова, Абуев Каим и директор галереи Фатима Доцагова.

«В конкурсе талантов допускается изобразительное искусство и декоративно-прикладное: рисунки, картины, скульптуры, графика. Целью конкурса является поощрение художников в Чеченской Республике. Это прекрасная возможность для творческих людей, которые могут выиграть приз и получить возможность выставить лучшие работы в государственной галерее», — рассказала Албастова.

Ранее сообщалось, что в четырех субъектах Северного Кавказа появится межрегиональный молодежный культурный центр. Отделения разместят в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. В центре будут обучать детей в возрасте 10 17 лет традиционному казачьему воинскому искусству, истории и культуре казачества и декоративно-прикладному творчеству.

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