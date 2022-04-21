Как покрасить яйца каркаде, кофе или луковой шелухой

Чистый четверг в 2022 году приходится на 21 апреля. На четвертый день Страстной недели, предшествующей Пасхе, у православных верующих принято наводить чистоту в доме, печь куличи и красить яйца, которые будут подаваться к праздничному столу. Мы подготовили для хозяек несколько инструкций — как придать яйцам интересный и яркий цвет с помощью природных красителей. Помимо классического способа с использованием луковой шелухи, яйца можно красить с помощью чая каркаде и кофейной гущей.

Фото: Денис Гуков / РИА Новости Денис Гуков / РИА Новости

Как покрасить яйца луковой шелухой

Видео дня

1. Выберите подходящую шелуху

От того, какую шелуху вы будете использовать, зависит будущий цвет яичной скорлупы. Если вы возьмете очистки от белого лука, яйца выкрасятся в темно-оранжевый оттенок. Если взять красный лук, скорлупа станет бордовой. Чтобы получить разнообразные цвета, можно смешивать шелуху от разных видов лука, советует kp.ru.

2. Подготовьте ингредиенты

Вам понадобится:

— 12 вареных яиц

— шелуха от 12 луковиц

— три столовые ложки белого уксуса

— растительное масло

— литр воды

Также необходима большая кастрюля из нержавейки (чтобы легче было отмывать краску), сито, ложка и сухие салфетки.

3. Как правильно сварить яйца

Яйца, которые вы собираетесь красить, не должны иметь трещин, поэтому их нужно доставать из холодильника за 30 минут до варки. Когда яйца согрелись, положите их в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения и варите 8-10 минут. Достаньте яйца из воды и остудите их до комнатной температуры. Теперь можно приступать к покраске.

4. Как приготовить красящую смесь

Настаивайте шелуху в кастрюле с холодной водой в течение получаса. Добавьте с эту смесь уксус, доведите до кипения и варите на слабом огне еще полчаса. Полученную субстанцию остудите до комнатной температуры.

5. Как покрасить яйца

Если вы хотите добиться равномерного цвета, красящую жидкость нужно процедить через сито. Если этого не сделать, вы сможете получить мраморный узор — это тоже красиво.

Чтобы покрасить яйцо, положите его на ложку и полностью погрузите в смесь. Ваши движения при этом должны быть плавными. Если приготовленного раствора не хватило, в него можно долить воды.

Яйца должны находиться в кастрюле с красящей смесью не менее часа. Чем дольше они там пролежат, тем ярче получится цвет.

Когда скорлупа окрасится в нужный вам оттенок, достаньте яйца ложкой и выложите их на сухие салфетки.

Высохшие яйца смажьте растительным маслом. Затем смочите маслом салфетки и отполируйте ими скорлупу до блеска.

Как покрасить яйца каркаде

Каркаде поможет придать яйцам разнообразные оттенки бордового, сиреневого или даже серого цвета. Все зависит от сорта чая, который вы будете использовать.

1. Подготовьте ингредиенты

Вам понадобится:

— вареные яйца

— 2-5 столовых ложек листьев каркаде

— литр воды

— чайная ложка уксуса (по желанию)

2. Как готовить красящую смесь

Добавьте в воду каркаде, доведите до кипения и варите 10 минут. Процедите настой и дайте ему остыть. В полученную жидкость можно долить уксус, рассказывает Life.

3. Как красить яйца

Поместите вареные яйца в отвар минимум на два часа. Чем дольше вы продержите их в красящем растворе, тем ярче получится цвет. Стоит иметь в виду, что если оставить яйца в жидкости на всю ночь, они станут темно-серыми, почти черными.

Как покрасить яйца кофейной гущей

Натуральный и растворимый кофе придает яичной скорлупе красивые шоколадные оттенки. Интенсивность цвета зависит от того, как много кофе вы используете и какого он вида. Если это быстрорастворимый порошок, оттенок получится слабым, пишет сайт Coffee Trends.

1. Подготовьте ингредиенты

Вам понадобится:

— сырые яйца

— полтора литра воды

— кофейная гуща (можно собрать две-три чашки жмыха из кофемашины)

Если вы собрали кофейную гущу заранее, ее нужно просушить. В противном случае на кашице быстро образуется плесень.

2. Покрасьте яйца