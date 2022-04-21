Скандальный сыровар призвал россиян выращивать коноплю

Председатель Ассоциации «Народный фермер», сыровар Олег Сирота, известный неоднозначными поступками и заявлениями, назвал самые прибыльные отрасли агробизнеса. По его мнению, это выращивание конопли и ягод. Сирота выступил сегодня в Кургане на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций и импортозамещения, передает корреспондент URA.RU.

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«Ягоды тема номер один в сельском хозяйстве сегодня. Рентабельность 200%. Страшный дефицит. Все шло из Европы через Белоруссию. Мы будем в этом году выращивать пшеницу, ячмень, овес и коноплю. Нас всех спасет конопля. Это хорошая культура: ткани, масло можно делать», — заявил Олег Сирота на открытии губернаторских чтений.

По мнению «народного фермера», деньги в сельском хозяйстве есть, и их можно заработать. В условиях санкций сельское хозяйство будет выстреливать. Растет в цене пшеница, семена подсолнечника.

Губернатор Вадим Шумков, открывая чтения, пошутил, что согласился модерировать встречу за скидку на сыр. Но, возвращаясь в серьезное русло, отметил, что такой формат встреч призван вдохновить курганских аграриев примером людей, которые сделали себя сами. Например, сыроварня Сироты выросла от кастрюли до 40 тонн продукции и полутора миллиардов рублей оборота.