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28 минут назад

Скандальный сыровар призвал россиян выращивать коноплю

Ura.Ru

Председатель Ассоциации «Народный фермер», сыровар Олег Сирота, известный неоднозначными поступками и заявлениями, назвал самые прибыльные отрасли агробизнеса. По его мнению, это выращивание конопли и ягод. Сирота выступил сегодня в Кургане на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций и импортозамещения, передает корреспондент URA.RU.

Скандальный сыровар призвал россиян выращивать коноплю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ягоды тема номер один в сельском хозяйстве сегодня. Рентабельность 200%. Страшный дефицит. Все шло из Европы через Белоруссию. Мы будем в этом году выращивать пшеницу, ячмень, овес и коноплю. Нас всех спасет конопля. Это хорошая культура: ткани, масло можно делать», — заявил Олег Сирота на открытии губернаторских чтений.

По мнению «народного фермера», деньги в сельском хозяйстве есть, и их можно заработать. В условиях санкций сельское хозяйство будет выстреливать. Растет в цене пшеница, семена подсолнечника.

Губернатор Вадим Шумков, открывая чтения, пошутил, что согласился модерировать встречу за скидку на сыр. Но, возвращаясь в серьезное русло, отметил, что такой формат встреч призван вдохновить курганских аграриев примером людей, которые сделали себя сами. Например, сыроварня Сироты выросла от кастрюли до 40 тонн продукции и полутора миллиардов рублей оборота.

Ранее СМИ писали о скандальном разводе Олега Сироты с дочерью фермера-миллионера Германа Стерлигова Пелагеей. Также «народный фермер» призывал отстреливать бездомных собак, которые, по его мнению, воровали животных у фермеров. А немецкие ветеринары запретили его сыры.

Общество,Олег Сирота,Герман Стерлигов,
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