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1 час назад

Юрий Соломин после смерти супруги «поселился» в Малом театре

runews24.ru

Знаменитый актер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин после смерти своей супруги Ольги все свое время посвящает работе. Коллеги артистка говорят о том, что он практически живет в театре. Иногда данная тема у близких актера становится темой для шуток.

Юрий Соломин после смерти супруги «поселился» в Малом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что скоро Юрий Соломину исполнится 87 лет. Артист находится в отличной форме, продолжает развивать Малый театр и не собирается уходить на заслуженный отдых. В театре наблюдается активная творческая жизнь, ставятся новые спектакли с интересными решениями.

Общество,Юрий Соломин,
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