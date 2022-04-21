Россиянок успокоили насчет запасов косметики в России

Директор управления по аналитической работе сети косметических магазинов «Рив Гош» Алена Квон в ходе конференции Supply&Demand Planning Conference успокоила россиянок насчет запасов косметики в России в условиях санкций, нарушения логистических цепочек и ухода западных брендов. Запись выступления есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам Квон, несмотря на уход некоторых крупных зарубежных брендов с российского рынка, торговые сети располагают запасами, которых хватит как минимум на ближайший год. При этом в последние недели в России наблюдается ажиотажный спрос на отдельные виды продукции, в основном, на декоративную косметику.

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В марте спрос на нее в премиальном сегменте вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на тональные средства и тушь вырос на 150 процентов. Среди главных причин Квон указывает ослабление антикоронавирусных ограничений и опасения потребителей по поводу возможного роста цен.

«Косметическая продукция делится на эмоциональную и рациональную. Эмоциональная — тени для век, например: может быть, несколько палеток различных оттенков под любой повод и настроение. Рациональная — средства, которыми пользуются постоянно и чаще всего одними и теми же и покупают новые только тогда, когда они заканчиваются, например, тональный крем и тушь (обычно всегда покупают одну и ту же марту, цвет и т.д). Поэтому вырос спрос именно на рациональные продукты — ведь можно приобрести сразу несколько единиц, и их хватит надолго», — отметила Квон.

По ее словам, одной из главных задач торговых сетей в нынешней ситуации становится перенаправление потребительского спроса на новые виды продукции и торговые марки. «Рив Гош» выводит на рынок около 40 новых российских производителей качественной продукции.

Также сеть уделяет пристальное внимание развитию собственных брендов в новых товарных нишах и ценовых сегментах. Среди таких направлений селективная парфюмерия, детская косметика, а также премиальный уход за лицом и телом.

В ближайший год российский рынок косметики претерпит существенные изменения, прогнозирует Квон. При этом уход крупных игроков возможно заместить продукцией их конкурентов, в том числе российских.

С конца февраля из России ушли сразу несколько западных косметических брендов. Среди них Louis Vuitton Moet Hennessy, Sephora, Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Micael Kors, L’Occitane, Estee Lauder и Henkel — всего около 30 компаний. Большинство из них объясняли решение возможными имиджевыми потерями из-за продолжения работы в России, сложностями с поставками и производственными трудностями.