Режиссер Клаус Гут отказался получать награду «Золотая Маска»

Немецкий оперный режиссер Клаус Гут отказался от награды «Золотая Маска». В связи с чем в этом году премия в области режиссуры оперы не вручалась. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам генерального директора театральной премии Марии Ревякиной, о решении постановщика в Большом театре узнали уже после голосования.
«Вчера в половине двенадцатого вечера в дирекцию Большого театра пришло письмо о том, что он, в случае присуждения премии, не может получить награду в сложившейся ситуации», — заявила Ревякина.
В связи с тем, что согласно положению о премии и Фестивале нельзя изменить результат голосования, в 2022 году не будет номинации «Лучшая работа режиссера в опере». В пресс-службе премии уточнили, что мнение Гута невозможно не учитывать.
Премию «Золотая Маска» вручили в Москве 20 апреля. Лучшим драматическим спектаклем большой формы признан «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», а лучшим драматическим спектаклем малой формы стал «Товарищ Кисляков». За лучшую работу режиссера наградили Дмитрия Крымова за постановку «Моцарт «Дон Жуан».