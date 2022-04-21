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4 минуты назад

Самый опасный штамм коронавируса исчез из России

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Вызывающий наибольшую озабоченность экспертов дельта-штамм коронавируса практически пропал из России. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Последний раз единичные случаи заражения этим вариантом ковида фиксировали в конце марта и начале апреля, а после их уже не было, уточнил эксперт.

Самый опасный штамм коронавируса исчез из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хафизова, опасный штамм ещё может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а у россиян пропадёт иммунитет к «дельте».

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что после появления у населения иммунитета к определённому варианту коронавируса условия для него начинают меняться. Поэтому штамм становится менее «успешным» и уступает своё место другим видам.

Если «дельта» всё-таки вернётся, то в России снова может произойти рост заболеваемости, предупредил специалист.

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За всё время пандемии коронавируса самым опасным штаммом стала «дельта». Об этом в середине марта URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности новой волны COVID-19, которая может начаться в конце мая — июне. По его словам, в ряде стран Европы и в Китае уже зафиксировали подъём заболеваемости.

Общество,Камиль Хафизов,Александр Чепурнов,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
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