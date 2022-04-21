Самый опасный штамм коронавируса исчез из России

Вызывающий наибольшую озабоченность экспертов дельта-штамм коронавируса практически пропал из России. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Последний раз единичные случаи заражения этим вариантом ковида фиксировали в конце марта и начале апреля, а после их уже не было, уточнил эксперт.

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По словам Хафизова, опасный штамм ещё может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а у россиян пропадёт иммунитет к «дельте».

Представитель Роспотребнадзора рассказал, что после появления у населения иммунитета к определённому варианту коронавируса условия для него начинают меняться. Поэтому штамм становится менее «успешным» и уступает своё место другим видам.

Если «дельта» всё-таки вернётся, то в России снова может произойти рост заболеваемости, предупредил специалист.

За всё время пандемии коронавируса самым опасным штаммом стала «дельта». Об этом в середине марта URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.