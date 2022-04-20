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1 час назад

Диетологи предупредили о «заразности» ожирения

Елена Прошина

У человека больше шансов набрать лишний вес, если в его окружении есть люди с ожирением. Об этом в беседе с URA.RU заявили психолог Антон Поляков и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Диетологи предупредили о «заразности» ожирения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Социальное поведение заразно. Причина ожирения — биопсихосоциальная. Биология и психология — понятно, а социум — как раз воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи. Если все в семье полные, и есть культ еды, то есть высокая вероятность, что ребенок будет иметь избыточный вес или даже ожирение», — приводятся в материале слова Полякова.

Он добавил, что данный принцип работает и в других социальных группах. То же мнение высказал Гинзбург.

«Людям присуще приравнивать к норме вещи, свойственные большинству в их микросреде. Это происходит чисто интуитивно, подсознательно. Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — подчеркнул Гинзбург.

Ранее в Росстате сообщили о снижении цен на сахар. В службе отметили, что стоимость товара упала впервые с начала 2022 года.

Общество,Михаил Гинзбург,Антон Поляков,Росстат,
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