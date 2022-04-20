Диетологи предупредили о «заразности» ожирения

«Людям присуще приравнивать к норме вещи, свойственные большинству в их микросреде. Это происходит чисто интуитивно, подсознательно. Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — подчеркнул Гинзбург.