Диетологи предупредили о «заразности» ожирения

У человека больше шансов набрать лишний вес, если в его окружении есть люди с ожирением. Об этом в беседе с URA.RU заявили психолог Антон Поляков и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
«Социальное поведение заразно. Причина ожирения — биопсихосоциальная. Биология и психология — понятно, а социум — как раз воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи. Если все в семье полные, и есть культ еды, то есть высокая вероятность, что ребенок будет иметь избыточный вес или даже ожирение», — приводятся в материале слова Полякова.
Он добавил, что данный принцип работает и в других социальных группах. То же мнение высказал Гинзбург.
«Людям присуще приравнивать к норме вещи, свойственные большинству в их микросреде. Это происходит чисто интуитивно, подсознательно. Человек скорее будет набирать вес с поправкой на индивидуальную склонность, когда среда тебе подсказывает, что это не страшно, что все такие, и это нормально. В итоге ты рискуешь набрать еще больше», — подчеркнул Гинзбург.
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