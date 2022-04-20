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20 минут назад

Столицу России предложили перенести

Елена Прошина

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко предложил перенести столицу России в географический центр страны — Сибирь. По его словам, на фоне необходимости «поворота на восток» данное решение является целесообразным, передает «Лента.ру».

Столицу России предложили перенести
Фото: РамблерРамблер

При этом Зуенко отметил, что процесс «поворота на восток» будет крайне сложным и небыстрым. По его мнению, преодолеть ранее преобладающую ментальную, экономическую и демографическую инерции, которые связывают Россию с Западом, получиться только через десятилетия. В качестве примера аналитик привел вестернизацию, проведенную Петром I.

«Если перекладывать эти реалии на современный лад, это будет означать перенос столицы во Владивосток. Сложно представить, чтобы сейчас это было осуществлено. Хотя, на мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением», — добавил Зуенко.

В «Ленте.ру» напомнили, что в 2021 году опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин хотел бы перенести столицу в Сибирь. По мнению участники исследования, это бы положительно сказалось на развитии региона в экономическом и демографическом планах.

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