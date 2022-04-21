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56 минут назад

Подарившая куртку Путину россиянка решила запустить ее массовое производство

Lenta.ruиещё 2

Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королева, подарившая куртку президенту России Владимиру Путину, решила запустить модель в массовое производство. Об этом женщина рассказала в интервью с Ura.ru.

Подарившая куртку Путину россиянка решила запустить ее массовое производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду, 20 апреля, в Екатерининском зале Кремля состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия основательница бренда Inna Koroleva Lab. подарила главе государства куртку собственного производства.

Упомянутая вещь сшита из трикотажного материала темно-синего цвета и декорирована нашивками в виде флага и герба России. Модельер рассказала, что после вручения подарка главе государства был отмечен стремительный рост спроса на изделие. Первые заказы, по словам россиянки, поступили от присутствовавших на встрече.

Королева планирует запустить данную модель в производство, однако не раскрывает ее стоимость. Сообщается, что куртка была изготовлена как подарок и по этой причине расходы не были зафиксированы. Предпринимательница призналась, что размер одежды президента Путина определяла наугад, пересматривая телевизионные выступления, а затем получила подтверждение от службы протокола.

Ранее в феврале в ходе церемонии вручения госнаград парфюмер Антонина Витковская подарила Путину набор духов, которые производятся на фабрике «Новая заря». В комплекте присутствовал аромат «Красная Москва», который, по словам женщины, мог стоять на туалетном столике мамы Путина. Витковская сообщила, что рецептура парфюма была сохранена.

Общество,Инна Королева,Владимир Путин,
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