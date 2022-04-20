«Сильные идеи для нового времени» — заявки со всей России

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, завершается 22 апреля 2022 года. Идеи на крауд-платформу ideas.roscongress.org поступили из всех 85 субъектов России — 31 тысяча участников подали более 7600 идей.

Фото: ТАСС ТАСС

Наибольшее число заявок пришло по направлениям «Национальная социальная инициатива» (НСИ): регион-лидер по идеям — Самарская область; «Развитие регионов»: лидер — Нижегородская область и «Открытый разговор» — Москва.

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В самое популярное направление — НСИ — поступило более 2550 идей. Это, например, идея сердечно-сосудистого хирурга из Республики Башкортостан Богдана Олейникова. Он придумал и пилотно апробировал в Курской области мобильное приложение для врачей скорой помощи и стационаров «Кардионет».

Приложение ускоряет транспортировку пациентов в больницы и заблаговременно информирует медперсонал об их прибытии. По словам автора проекта, в результате его внедрения по всей стране каждый год можно спасать около 1350 человеческих жизней и экономить порядка 63 миллиардов рублей.

Дмитрий Кочмарев из Подмосковья предложил идею по разработке стандарта оснащения жилья людей с инвалидностью, в том числе с использованием формата автоматизации «Умный дом». Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Бахар Велиева предложила идею по обучению «эмпатии к старости».

По задумке автора, специально разработанный костюм и курс по психологии старости помогают людям, занимающимся производством продуктов и предоставлением услуг пенсионерам, примерить на себя роль пожилого и при необходимости адаптировать свои проекты под заданные возрастные категории.

В трек «Развитие регионов» поступило 1130 идей. Так, житель Иркутской области Олег Азаренко вышел с инициативой создать в своем регионе институт развития нового типа, где сообщество принимает в пайщики только юридические лица, а приоритет отдается предприятиям, работающим в Восточной Сибири. Они помогают бизнесу с закупкой необходимого сырья, организуют доставку, в том числе из ближнего зарубежья и создают логистический центр в Иркутской области или Красноярском крае.

В направление «Открытый разговор» сейчас поступило 1020 заявок. Например, идея жителя Самарской области Юрия Курдина по созданию просветительского проекта «Обидка». Он направлен повышение информированности школьников, их родителей и педагогов о проблемах и способах профилактики буллинга с применением адаптированной авторской методики.

«Проект реализуется детской организацией по принципу "равный — равному". В организации имеется отработанная технология, доступная для передачи добровольцам, начиная со средней школы. Она состоит из вводной интерактивной лекции, обсуждения книг, фильмов, игр, с учетом возрастных особенностей участников, проведения диагностики до и после окончания работы с обучающимися», — уточнил Юрий Курдин.

В направление «Национальная кадровая инициатива» поступила идея доктора экономических наук из Волгоградской области Елены Попковой. Она предлагает создать наставническую онлайн-лабораторию «Капитал России». По задумке автора, платформа объединит молодых людей, желающих трудоустроиться, с работодателями по их профессии и с профессорско-преподавательскими кадрами университетов, готовящих специалистов для этих профессий.

Выпускница Тюменского государственного университета Елена Шарапова предложила в трек по предпринимательству идею создания единой цифровой платформы LegpromRF для организации взаимодействия между предприятиями легкой промышленности России. Цель ресурса — повысить привлекательность профессии и выстроить швейные фабрики будущего в концепции индустрии 4.0.

«В ходе реализации проекта планируется увеличить количество специалистов, занятых в этой сфере, в три раза и нарастить ВВП. При этом необходимо учитывать, что большинству творческих людей сложно организовать процессы производства и выстраивать системные продажи. Наша платформа забирает на себя все непрофильные процессы, автоматически подбирает подходящее производство, оказывает поддержку в развитии каналов сбыта. Таким образом, специалисты креативных индустрий могут фокусироваться именно на разработке и создании культурной ценности», — добавила Елена Шарапова.