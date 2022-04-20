В России выросло число работников в простое

Около 98 000 работников компаний в России находятся в простое. По данным ТАСС, это в два с половиной раза больше, чем в начале марта. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что при этом массовых увольнений в России не фиксируется. На грани увольнения находятся 50 000 работников, но пока они сохраняют работу, добавил представитель Минтруда.

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«Несмотря на рост численности работников в простое и режиме неполного дня, на начало весны на работу принято, по данным ПФР… более 2,5 млн человек, это почти на 300 000 больше уволенных работников. На учёте в центрах занятости сегодня состоят около 670 000 граждан, при этом в банке вакансий 1,9 млн позиций», — объяснил Пудов.

Он заверил, что Минтруд отслеживает ситуацию каждый день.

Замминистра обратил внимание, что Минтруд разработал комплекс мер для поддержки рынка труда. Инициатива направлена на превентивную работу с гражданами под угрозой увольнения, переобучение безработных и работников компаний, временное сотрудничество с находящимися на неполной занятости, а также оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ.