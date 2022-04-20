Россияне становятся донорами, чтобы помочь людям

Согласно исследованию, 60% респондентов хотя бы раз сдавали кровь

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Медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование жизни накануне Национального дня донора выяснили, что 79% людей становятся донорами из альтруистических побуждений. При этом 36% респондентов, которые не сдают кровь, считают, что донорами движет материальная выгода. Активнее других делятся жизненной энергией миллениалы и представители поколения X.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. В этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые провёл успешное переливание, чтобы спасти роженицу.

Большинство россиян (60%) хотя бы раз становились донорами крови. 79% из них — альтруисты: 53% хотят помочь людям, 16% — близким или конкретному реципиенту, а каждый десятый (10%) делится жизненной энергией, потому что есть время и возможность. 17% делают это ради материального вознаграждения и дополнительных дней отдыха. Ещё 4% сдают кровь, чтобы следить за здоровьем.

Самыми активными донорами являются представители поколения X (37% от числа респондентов-доноров) и миллениалы (31%). Мужчины делают донации чаще, чем женщины: в 67% случаев против 33%. 5% сдают кровь ежегодно, 16% — несколько раз в год, остальные — нерегулярно.

40% россиян ни разу не делали донации крови. Большинство из них (60%), как и те, кто являются донорами, полагают, что людьми в этом деле движет альтруизм. При этом тех, кто считает, что это делается ради материальной выгоды, больше, чем среди самих доноров, — 36%.

Чаще всего респонденты, которые ни разу не были донорами, отказываются от процедуры из-за ограничений по здоровью (46%), а каждый пятый (21%) готов пойти на неё только ради близких родственников и друзей. 17% не хватает времени, а оставшиеся 16% боятся сдавать кровь.