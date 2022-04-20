В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии

Лейбл "Первое музыкальное издательство", продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение "Газгольдер" учредили Ассоциацию музыкальной индустрии (АМИ). Как рассчитывают создатели, объединение поможет лоббировать господдержку отрасли, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в компаниях.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, АМИ будет анализировать рынок дистрибуции музыки и продюсирования проектов, составлять отчеты о доходах участников, взаимодействовать с органами власти и ОКУП (организации по коллективному управлению авторскими правами), а также "мониторить случаи неправомерного использования произведений".

У объединения уже есть набор инициатив, но они пока не раскрываются.

"Мы хотим сначала выработать общее индустриальное мнение", - пояснил гендиректор "Газгольдера" Николай Дуксин, добавив, что господдержка "необходима как производителям контента, так и, вполне возможно, дистрибуторам".