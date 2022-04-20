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46 минут назад

"Ъ": в России создали Ассоциацию музыкальной индустрии

ТАСС

Лейбл "Первое музыкальное издательство", продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение "Газгольдер" учредили Ассоциацию музыкальной индустрии (АМИ). Как рассчитывают создатели, объединение поможет лоббировать господдержку отрасли, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в компаниях.

В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, АМИ будет анализировать рынок дистрибуции музыки и продюсирования проектов, составлять отчеты о доходах участников, взаимодействовать с органами власти и ОКУП (организации по коллективному управлению авторскими правами), а также "мониторить случаи неправомерного использования произведений".

У объединения уже есть набор инициатив, но они пока не раскрываются.

"Мы хотим сначала выработать общее индустриальное мнение", - пояснил гендиректор "Газгольдера" Николай Дуксин, добавив, что господдержка "необходима как производителям контента, так и, вполне возможно, дистрибуторам".

Как пишет "Коммерсант", ассоциация была зарегистрирована 4 апреля 2022 года, ее возглавил Валерий Дробыш, гендиректор лейбла StartUp Music и сын Виктора Дробышева. Исполнительным директором будет Дмитрий Коннов, управляющий партнер группы Zvonko Group.

Общество,Николай Дуксин,Дмитрий Коннов,Коммерсант,
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