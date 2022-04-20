Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

В России цены на авиабилеты могут значительно подорожать к лету. Стоимость авиаперелётов увеличится из-за значительного сокращения предложения и традиционно высокого спроса в летний период, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По её словам, затраты авиакомпаний также выросли колоссально. Ранее экс-глава «Победы» отмечал, что цены на авиабилеты взлетят в цене в два раза.
Воронкова рассказала, что на стоимости авиабилетов непременно скажутся сокращение авиапарка из-за западных санкций, увеличение цен на топливо, рост стоимости запчастей из-за их дефицита и трудностей с логистикой, затраты на содержание и ремонт авиапарка, оплата лизинга самолётов и прочее. Финансист добавила, что только за первые 8 дней апреля цены на авиабилеты в экономклассе повысились почти на 11%.
«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила доцент кафедры.
Эксперт предположила, что поддерживать предложение на внутренних рейсах авиакомпании будут за счёт дополнительных рейсов самолётов, которые раньше летали за рубеж. При этом какая-то часть этого транспорта из-за отсутствия новых запчастей будет использоваться в качестве «доноров» для ремонта авиапарка. Воронкова добавила, что стабилизировать цены на авиабилеты может и правительство за счёт мер по поддержке авиационной отрасли.
«Секрет» рассказывал, что о значительном подорожании авиабилетов высказывался и экс-глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Он указывал, что в России цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 году более чем в два раза, и это «ещё не потолок», поскольку авиакомпании столкнутся с убытками из-за снижения пассажиропотока, роста цен на топливо и изменения логистики.
Ранее западные лизингодатели запросили возврат самолётов иностранного производства, которыми сейчас пользуются российские авиакомпании. Их количество превышает 500 штук. Министр транспорта РФ Виталий Савельев отмечал, что это чисто «политическое решение», потому что арендодатели не смогут эти самолёты ни перепродать, ни ремаркетировать.