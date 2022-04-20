Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

В России цены на авиабилеты могут значительно подорожать к лету. Стоимость авиаперелётов увеличится из-за значительного сокращения предложения и традиционно высокого спроса в летний период, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По её словам, затраты авиакомпаний также выросли колоссально. Ранее экс-глава «Победы» отмечал, что цены на авиабилеты взлетят в цене в два раза.

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Воронкова рассказала, что на стоимости авиабилетов непременно скажутся сокращение авиапарка из-за западных санкций, увеличение цен на топливо, рост стоимости запчастей из-за их дефицита и трудностей с логистикой, затраты на содержание и ремонт авиапарка, оплата лизинга самолётов и прочее. Финансист добавила, что только за первые 8 дней апреля цены на авиабилеты в экономклассе повысились почти на 11%.

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«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила доцент кафедры.

Эксперт предположила, что поддерживать предложение на внутренних рейсах авиакомпании будут за счёт дополнительных рейсов самолётов, которые раньше летали за рубеж. При этом какая-то часть этого транспорта из-за отсутствия новых запчастей будет использоваться в качестве «доноров» для ремонта авиапарка. Воронкова добавила, что стабилизировать цены на авиабилеты может и правительство за счёт мер по поддержке авиационной отрасли.

«Секрет» рассказывал, что о значительном подорожании авиабилетов высказывался и экс-глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Он указывал, что в России цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 году более чем в два раза, и это «ещё не потолок», поскольку авиакомпании столкнутся с убытками из-за снижения пассажиропотока, роста цен на топливо и изменения логистики.