В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о значительном подорожании авиабилетов к лету

Секрет Фирмыиещё 2

В России цены на авиабилеты могут значительно подорожать к лету. Стоимость авиаперелётов увеличится из-за значительного сокращения предложения и традиционно высокого спроса в летний период, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По её словам, затраты авиакомпаний также выросли колоссально. Ранее экс-глава «Победы» отмечал, что цены на авиабилеты взлетят в цене в два раза.

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Фото: PixabayPixabay

Воронкова рассказала, что на стоимости авиабилетов непременно скажутся сокращение авиапарка из-за западных санкций, увеличение цен на топливо, рост стоимости запчастей из-за их дефицита и трудностей с логистикой, затраты на содержание и ремонт авиапарка, оплата лизинга самолётов и прочее. Финансист добавила, что только за первые 8 дней апреля цены на авиабилеты в экономклассе повысились почти на 11%.

Видео дня

«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила доцент кафедры.

Эксперт предположила, что поддерживать предложение на внутренних рейсах авиакомпании будут за счёт дополнительных рейсов самолётов, которые раньше летали за рубеж. При этом какая-то часть этого транспорта из-за отсутствия новых запчастей будет использоваться в качестве «доноров» для ремонта авиапарка. Воронкова добавила, что стабилизировать цены на авиабилеты может и правительство за счёт мер по поддержке авиационной отрасли.

«Секрет» рассказывал, что о значительном подорожании авиабилетов высказывался и экс-глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Он указывал, что в России цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 году более чем в два раза, и это «ещё не потолок», поскольку авиакомпании столкнутся с убытками из-за снижения пассажиропотока, роста цен на топливо и изменения логистики.

Ранее западные лизингодатели запросили возврат самолётов иностранного производства, которыми сейчас пользуются российские авиакомпании. Их количество превышает 500 штук. Министр транспорта РФ Виталий Савельев отмечал, что это чисто «политическое решение», потому что арендодатели не смогут эти самолёты ни перепродать, ни ремаркетировать.

Общество,Елена Воронкова,Андрей Калмыков,Виталий Савельев,Авиакомпания "Победа",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители