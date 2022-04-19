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11 минут назад

Минкультуры уволило сотрудника, из-за которого "Искушение" получило разрешение на прокат

ТАССиещё 1

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который допустил нарушения при оформлении документов, что повлекло незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму "Искушение" (Benedetta) Пола Верховена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

Минкультуры уволило сотрудника из-за фильма "Искушение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минкультуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму "Искушение". По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность при исполнении должностных обязанностей, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации был объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении.

Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах, при этом содержание ленты не соответствовало требованиям ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Минкультуры отозвало выданное фильму прокатное удостоверение.

Министерство РФ в сентябре 2021 года также отказало в выдаче прокатного удостоверения для показа в кинотеатрах из-за несоответствия проекта федеральным законам РФ. Фильм снят на основе книги Джудит Браун "Нескромные поступки" (Immodest Acts). Действие картины происходит в католическом монастыре в XVII столетии и рассказывает о монахине Бенедетте Карлини, над которой начинается суд по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

Общество,Джудит Браун,Пол Верховен,Минкультуры России,
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