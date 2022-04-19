Минкультуры уволило сотрудника из-за фильма "Искушение"

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который допустил нарушения при оформлении документов, что повлекло незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму "Искушение" (Benedetta) Пола Верховена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

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"Минкультуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму "Искушение". По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность при исполнении должностных обязанностей, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации был объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении.

Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах, при этом содержание ленты не соответствовало требованиям ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Минкультуры отозвало выданное фильму прокатное удостоверение.