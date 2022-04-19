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44 минуты назад

В Простоквашино появится студия детской мультипликации

Елена Прошина

В деревне Простоквашино Тонкинского района Нижегородской области в рамках договора районного центра доступного туризма и «Союзмультфильма» появится студия детской мультипликации.

В Простоквашино появится студия детской мультипликации
Фото: Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"

Об этом в своем Telegram-канале https://t.me/glebnikitin_nn/154 сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Районный туристический центр и "Союзмультфильм" подписали соглашение об использовании персонажей любимого мультфильма и вместе планируют обучать детей. Авторы проекта Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" Ольга Волычева и Олег Голубев. Лично общался с ними в ходе защиты проекта. Очень мотивированные люди, любящие свой район. Ждем всех в Простоквашине!» — написал Никитин.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что обучение в студии организуют в формате 40-минутного мастер-класса, в течение которого ребята будут создавать собственный мультфильм.

Известно, что здание под новую студии в Простоквашине уже есть, осталось закупить оборудование. В «Союзмультфильме» в качестве помощи предложили создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств. Кроме того, подписанный с киностудией, договор предусматривает предоставление лицензии на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов «Простоквашино».

Общество,Олег Голубев,Глеб Никитин,
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