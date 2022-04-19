В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
25 минут назад

Жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за iPhone

Елена Прошина

Жительница Новосибирска Мария подала в суд на Wildberries из-за отмены доставки iPhone 13.

Жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за iPhone
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Об этом сообщает «КП-Новосибирск». https://www.nsk.kp.ru/daily/27380/4575082/

Мария рассказала изданию, что заказала телефон 22 февраля, до роста доллара и последующей стоимости техники. Внесла полную предоплату, но заказ в итоге так и не получила, хотя его передвижение отслеживалось вплоть до прибытия на местный склад. По телефону горячей линии ей сообщили, что потеряли телефон, а затем и вовсе в одностороннем порядке компания расторгла с Марией договор, предложив ей заказать iPhone заново, но уже по новой цене — на 50 тысяч рублей дороже.

«Деньги мне вернули, но что я уже смогу купить на них? Сказали бы сразу, в тот же день, что телефона нет, например, и я купила бы в другом месте, пусть чуть дороже. А сейчас эта модель стоит почти 120 тысяч рублей! Более того, на протяжении длительного времени моими деньгами пользовались», — уверена жительница Новосибирска.

В итоге она решила судиться с Wildberries. Перспективы данного дела оценил юрист Сергей Кравченко. По его мнению, они есть — жительница Новосибирска вполне может отсудить ценовую разницу у компании или же заставить продавца поставить товар по первоначальной цене.

Общество,Сергей Кравченко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители