Жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за iPhone

«Деньги мне вернули, но что я уже смогу купить на них? Сказали бы сразу, в тот же день, что телефона нет, например, и я купила бы в другом месте, пусть чуть дороже. А сейчас эта модель стоит почти 120 тысяч рублей! Более того, на протяжении длительного времени моими деньгами пользовались», — уверена жительница Новосибирска.