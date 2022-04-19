Жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за iPhone

Жительница Новосибирска Мария подала в суд на Wildberries из-за отмены доставки iPhone 13.
Об этом сообщает «КП-Новосибирск». https://www.nsk.kp.ru/daily/27380/4575082/
Мария рассказала изданию, что заказала телефон 22 февраля, до роста доллара и последующей стоимости техники. Внесла полную предоплату, но заказ в итоге так и не получила, хотя его передвижение отслеживалось вплоть до прибытия на местный склад. По телефону горячей линии ей сообщили, что потеряли телефон, а затем и вовсе в одностороннем порядке компания расторгла с Марией договор, предложив ей заказать iPhone заново, но уже по новой цене — на 50 тысяч рублей дороже.
«Деньги мне вернули, но что я уже смогу купить на них? Сказали бы сразу, в тот же день, что телефона нет, например, и я купила бы в другом месте, пусть чуть дороже. А сейчас эта модель стоит почти 120 тысяч рублей! Более того, на протяжении длительного времени моими деньгами пользовались», — уверена жительница Новосибирска.
В итоге она решила судиться с Wildberries. Перспективы данного дела оценил юрист Сергей Кравченко. По его мнению, они есть — жительница Новосибирска вполне может отсудить ценовую разницу у компании или же заставить продавца поставить товар по первоначальной цене.