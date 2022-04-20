В Новосибирске пройдет международный фестиваль кукол

«Проведение фестиваля для региона – значимое событие. Это расширяет границы восприятия: мы привыкли думать, что кукольный театр — только для самых маленьких зрителей, а это далеко не так. И кукольный театр остаётся эффективным инструментом в работе с детьми, полезным для педагогов и родителей», — рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.