В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

В Новосибирске пройдет международный фестиваль кукол

Lenta.ruиещё 1

В Новосибирске с 1 по 5 июня пройдет международный фестиваль кукол «Перекресток». Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

В Новосибирске пройдет международный фестиваль кукол
Фото: ТАССТАСС

В программе фестиваля выступления 12 театральных коллективов как из России, так и из других стран, мастер-классы и лекции. Спектакли покажут московский театр кукол имени Сергея Образцова, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, коллективы из Витебска, Алматы, Душанбе и Донецка.

«Проведение фестиваля для региона – значимое событие. Это расширяет границы восприятия: мы привыкли думать, что кукольный театр — только для самых маленьких зрителей, а это далеко не так. И кукольный театр остаётся эффективным инструментом в работе с детьми, полезным для педагогов и родителей», — рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

В рамках фестиваля «Перекресток» также состоится старт Сибирской школы кукольника.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с 14 по 18 апреля впервые за 18 лет пройдут гастроли Московского академического театра сатиры. Зрители смогут увидеть два спектакля: «Лес» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Антона Яковлева и «Горгоны» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро в постановке Наталии Фекленко.

Общество,День защиты детей,Наталия Фекленко,Дон Нигро,Антон Яковлев,Александр Островский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители