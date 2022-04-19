Россияне оказались не готовы отказаться от отелей «все включено»

«Спрос на такие изменения среди туристов вряд ли будет. Наоборот, семьи с детьми, то есть основная клиентура курортов, в большинстве своем предпочитают концепцию "все включено", чтобы не думать о том, где и как питаться», — объяснили в компании «Мультитур».