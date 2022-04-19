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40 минут назад

Россияне оказались не готовы отказаться от отелей «все включено»

Lenta.ru

Отели на курортах черноморского побережья отказались отменять систему питания «все включено». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне оказались не готовы отказаться от отелей «все включено»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в первой половине марта некоторые отели российского юга стали продавать размещение либо без питания, либо только на базе завтраков. Решение было принято в связи с ростом цен на продукты питания.

Однако оказалось, что российские туристы не готовы отказаться от питания «все включено» — эксперты предрекли отечественным гостиницам потерю клиентов.

«Спрос на такие изменения среди туристов вряд ли будет. Наоборот, семьи с детьми, то есть основная клиентура курортов, в большинстве своем предпочитают концепцию "все включено", чтобы не думать о том, где и как питаться», — объяснили в компании «Мультитур».

Ранее один из крупнейших российских туроператоров «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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