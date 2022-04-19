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1 час назад

Раскрыты предсказания Нострадамуса на ХХI век

Елена Прошина

Французский астролог Нострадамус оставил предсказания про ХХI век. Согласно его пророчествам, человечество ждет кардинальные перемены, которые изменят миропорядок и отношение к природе. Об этом пишет издание «Федерал-пресс».

Раскрыты предсказания Нострадамуса на ХХI век
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В XXI столетии человечество начнет расплачиваться за свои ошибки. Произойдет много природных катаклизмов, с каждым годом ситуация будет только усугубляться. Появятся новые смертельные болезни. Мир охватят эпидемии», – предрекал Нострадамус.

Астролог предсказал, что человечество будет страдать от болезней, это приведет к изменению мировоззрения. Он считал, что сформируется новый порядок существования людей, которые изменят свое мышление и поведение. Человечество осознает, что неправильно ведет себя по отношению к природе и начнет бережнее к ней относиться.

Кроме того, Нострадамус предвидел появление нового опасного бактериологического оружия, которое может выйти из-под контроля.

Ранее были обнародованы предсказания на 2022 год от болгарской провидицы Ванги. Этот год она описала как «год перемен». Ванга предупреждала, что страны Запада обрушатся на Россию, но стране это будет только на пользу: в итоге сила и мощь РФ только укрепятся. Также она предсказывала, что России нужно объединиться с Китаем и Индией, это позволит победить США.

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