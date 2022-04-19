Раскрыты предсказания Нострадамуса на ХХI век

Французский астролог Нострадамус оставил предсказания про ХХI век. Согласно его пророчествам, человечество ждет кардинальные перемены, которые изменят миропорядок и отношение к природе. Об этом пишет издание «Федерал-пресс».

«В XXI столетии человечество начнет расплачиваться за свои ошибки. Произойдет много природных катаклизмов, с каждым годом ситуация будет только усугубляться. Появятся новые смертельные болезни. Мир охватят эпидемии», – предрекал Нострадамус.

Астролог предсказал, что человечество будет страдать от болезней, это приведет к изменению мировоззрения. Он считал, что сформируется новый порядок существования людей, которые изменят свое мышление и поведение. Человечество осознает, что неправильно ведет себя по отношению к природе и начнет бережнее к ней относиться.

Кроме того, Нострадамус предвидел появление нового опасного бактериологического оружия, которое может выйти из-под контроля.