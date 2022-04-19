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14 минут назад

Михалков обратился с предложением к Галкину и Урганту

Вероника Полынина

Режиссер Никита Михалков раскритиковал уехавших из России деятелей культуры за «показной патриотизм».

Михалков обратился к Галкину и Урганту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Михалков предложил Ивану Урганту и Максиму Галкину «высказаться как большим патриотам» и выступить перед беженцами или ранеными, как делает Григорий Лепс.

«Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», - возмутился режиссер.

Он заявил, что популярность покинувших Россию артистов резко упала, хотя еще недавно их очень любили.

«За возвращение Урганта на ТВ высказались всего 8% опрошенных, а против - 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а ее не получилось», - констатировал Михалков.

Режиссер также выразил мнение, что «высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор». Чтобы проиллюстрировать свое высказывание, режиссер запустил слайд-шоу из фотографий уехавших из России артистов под песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной».

Общество,Максим Галкин,Иван Ургант,Григорий Лепс,Никита Михалков,
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