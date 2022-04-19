Иран захотел нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию

Иран готов нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию. Об этом РИА Новости заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

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По его заверению, Исламская Республика является производителем достаточно качественной одежды и обуви и способна заменить некоторые иностранные бренды средней ценовой категории, ушедшие из страны. «Хочу подчеркнуть, что импорт в Россию данных позиций в "скромных объемах" осуществлялся и до 2022 года», — отметил он.

Ранее в марте менеджер по маркетплейсам Зоя Геворкян раскрыла способ заменить западный массмаркет в России путем сотрудничества со странами Азии. Так, Геворкян отметила, что в отечественном производстве используются зарубежные ткани, а на самих фабриках нет достаточного количества станков. По этой причине на данном этапе, чтобы закрыть спрос потребителей, продавцам предлагается обратить внимание на поставки одежды из Турции, Китая, Киргизии и Узбекистана, которые не ввели санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.