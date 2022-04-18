Умер режиссер Леонид Хейфец

Советский и российский театральный режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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По словам Заславского, на прошлой неделе режиссера выписали из больницы, он был в бодром расположении духа, однако сегодня стало известно о кончине народного артиста России.

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость - Леонида Ефимовича не стало», - сказал ректор ГИТИСа.

Режиссер ставил спектакли в ЦАТСА (ныне ЦАТРА), Малом театре, театре имени Моссовета, театре имени Маяковского, «Современнике» и МДТ имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).

В 1991 году получил Государственную премию РСФСР за постановку спектакля «Павел I» в ЦАТСА, в 2019 бы удостоен премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.