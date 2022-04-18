Умер режиссер Леонид Хейфец

Советский и российский театральный режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
По словам Заславского, на прошлой неделе режиссера выписали из больницы, он был в бодром расположении духа, однако сегодня стало известно о кончине народного артиста России.
«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость - Леонида Ефимовича не стало», - сказал ректор ГИТИСа.
Леонид Хейфец преподавал в ведущих театральных вузах Москвы: Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, Театральном институте имени Б. В. Щукина и Российском институте театрального искусства ГИТИС. Среди его учеников – Андрей Кузичев, Елена Бирюкова, Нина Чусова, Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль и др.
Режиссер ставил спектакли в ЦАТСА (ныне ЦАТРА), Малом театре, театре имени Моссовета, театре имени Маяковского, «Современнике» и МДТ имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
В 1991 году получил Государственную премию РСФСР за постановку спектакля «Павел I» в ЦАТСА, в 2019 бы удостоен премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
С именем Хейфеца связана целая страница телевизионных интерпретаций русской классики: «Рудин» И. С. Тургенева (1970); «Обрыв» И. А. Гончарова (1973); «Вишневый сад» А. П. Чехова (1976); «Доходное место» А. Н. Островского (1978).