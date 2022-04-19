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29 минут назад

Стала известна причина смерти Леонида Хейфеца

ТАССиещё 21

Народный артист РФ, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец, по предварительным данным, умер из-за оторвавшегося тромба, сообщил во вторник ТАСС источник.

Стала известна причина смерти Леонида Хейфеца
Фото: ТАССТАСС

"По предварительном данным, причиной смерти Леонида Хейфеца стал оторвавшийся тромб", - сказал собеседник агентства.

О смерти режиссера накануне сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, Лейфеца выписали из больницы на прошлой неделе.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске, окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1963 году. Он работал режиссером в Центральном театре Советской армии, где поставил спектакли "Мой бедный Марат", "Смерть Иоанна Грозного", "Дядя Ваня". Позднее служил в Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром им. В. В. Маяковского. Он преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, театральном институте имени Бориса Щукина, а с 1980 года был профессором в ГИТИСе, где руководил художественной мастерской.

Общество,Григорий Заславский,Леонид Хейфец,
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