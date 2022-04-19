Стала известна причина смерти Леонида Хейфеца

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске, окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1963 году. Он работал режиссером в Центральном театре Советской армии, где поставил спектакли "Мой бедный Марат", "Смерть Иоанна Грозного", "Дядя Ваня". Позднее служил в Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром им. В. В. Маяковского. Он преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, театральном институте имени Бориса Щукина, а с 1980 года был профессором в ГИТИСе, где руководил художественной мастерской.