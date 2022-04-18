Paramount прекратит вещание в России

Американская компания Paramount 20 апреля прекратит вещание своих телеканалов в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабельщик».
Согласно посту, в минувшую пятницу, 15 апреля, операторы начали получать от компании уведомления о выключении ее группы каналов. Почти месяц назад Paramount сообщила, что собирается пойти на такой шаг из-за санкций, которые были введены против РФ западными странами после начала спецоперации РФ на Украине.
Напомним, что в состав пакета каналов организации входят развлекательные и семейные каналы вроде Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в том числе MTV Russia и MTV Live HD.
Ранее аналогичное решение приняла компания Discovery, которая с 9 марта приостановила вещание 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet. Также стало известно, что свою деятельность в России приостановила медиакомпания Cond Nast, в который входят издания Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD и CNX.