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16 минут назад

Paramount прекратит вещание в России

Елена Прошина

Американская компания Paramount 20 апреля прекратит вещание своих телеканалов в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабельщик».

Paramount прекратит вещание в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно посту, в минувшую пятницу, 15 апреля, операторы начали получать от компании уведомления о выключении ее группы каналов. Почти месяц назад Paramount сообщила, что собирается пойти на такой шаг из-за санкций, которые были введены против РФ западными странами после начала спецоперации РФ на Украине.

Напомним, что в состав пакета каналов организации входят развлекательные и семейные каналы вроде Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в том числе MTV Russia и MTV Live HD.

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Ранее аналогичное решение приняла компания Discovery, которая с 9 марта приостановила вещание 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet. Также стало известно, что свою деятельность в России приостановила медиакомпания Cond Nast, в который входят издания Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD и CNX.

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