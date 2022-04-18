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32 минуты назад

Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников

Lenta.ru

Мошенникам гораздо проще получить доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников
Фото: ТАССТАСС

Для упрощения своей работы злоумышленники используют немые звонки, объяснил специалист.

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«У мошенников есть определенная автоматизация. Например, когда звонят и бросают трубку, — это способ сэкономить время для жуликов, потому что далеко не каждый человек вообще ведется на их уловки. Это делают в большинстве своем впечатлительные и эмоциональные люди. Когда мошенники звонят и бросают трубку, те, кто им перезванивает, уже готовы к общению. Так жулики экономят время, потому что потом включается человек, а человек — это долго», — сказал он.

Сбербанку удалось остановить атаку с Украины на банковские счета россиян, потому что в крупных финансовых организациях сейчас хорошо работают службы безопасности и техническим путем подобраться к чужим деньгам сложно, считает Евгений Ющук.

Как говорит один из ведущих специалистов по информационной безопасности, на компьютере постоянно ставятся какие-то улучшения прошивок, а прошивка в голове человека с определенных времен не менялась вообще. Поэтому атака на человека всегда удачнее.

«Хакерская атака на карту — трудная штука. Обычно гораздо проще атаковать человека. Если была попытка взлома по реквизитам, то неудивительно, что ее заблокировали. Когда такие вещи начинают происходить массово, они тут же фиксируются — службы безопасности у крупных банков достаточно неплохо работают», — отметил аналитик.

После начала спецоперации России на Украине, активность мошенников сильно снизилась. Это связано с тем, что некоторые из них оказались в зоне боевых действий, и им потребовалось время, чтобы перебраться в безопасное место. Несмотря на новые обстоятельства, схема работы всегда примерно одна, рассказал Евгений Ющук.

«Тактика всегда у них была приблизительно одинаковой: они вводили людей в состояние спешки, страха. Если напугать человека и показать ему выход, точнее, создать ощущение, что выход есть, то определенная часть чувствительных людей начинают к этому выходу идти, прятать деньги, как они считают, на защищенные счета. В результате этими "защищенными" счетами оказываются счета мошенников», — заключил он.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, службе безопасности компании удалось отбить атаку на карты россиян со стороны Украины. Средства пытались списать по всей накопленной базе клиентов.

Общество,Евгений Ющук,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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