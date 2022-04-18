Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников

«У мошенников есть определенная автоматизация. Например, когда звонят и бросают трубку, — это способ сэкономить время для жуликов, потому что далеко не каждый человек вообще ведется на их уловки. Это делают в большинстве своем впечатлительные и эмоциональные люди. Когда мошенники звонят и бросают трубку, те, кто им перезванивает, уже готовы к общению. Так жулики экономят время, потому что потом включается человек, а человек — это долго», — сказал он.